"بتشرب سجاير".. تحرج ضيف "أديب"علي الهواء

08 يونيو 2020 - 05:32 ص





أحرج الإعلامي عمرو أديب، ضيفه إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، بسؤاله قائلا:"حضرتك بتشرب سجاير؟".





ومن ناحيته أجاب "إمبابي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا"آه بشرب سجاير،بس محبش ولادي يشربوا سجاير".



و عقب أديب علي إجابة ضيفه ،قائلا :"صعب جدا تكون المسئول عن الشعبة ومدخنش، ربنا يتوب عليك".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة.

