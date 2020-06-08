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صدمة جديدة في الزمالك بسبب التونسي حمدي النقاز

الرياضة

النقاز
النقاز
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المصريون ـ متابعات

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كشف "محمد فاروق" مُقدم برنامج "البريمو" على قناة "ten"، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم وجه صدمة جديدة لمسئولي القلعة البيضاء فيما يتعلق بالتونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق، والذي كسب قضيته ضد النادي بالحصول على تعويض مالي قيمته مليون و300 ألف دولار.
وتسلمت إدارة الزمالك في الأيام الماضية، الحيثيات الخاصة بحكم قضية حمدي النقاز ، والذي شهد مفاجأة كبيرة فيما يتعلق بالمستند الذي طعن عليه مسئولو  الزمالك والخاص بحصول النقاز على مستحقاته شهريا وليس على دفعات سنوية، والذي تقدم به اللاعب ضمن مستندات القضية.
وجاءت المفاجأة بتأكيد الفيفا في حيثيات الحكم، أن المستند سليم بنسبة 100% وهو ما كشفه مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك وأكد أن المستند سليم.

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