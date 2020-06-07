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وزير التعليم: 1.9 مليار جنيه تكلفة امتحانات الثانوية العامة

الحياة السياسية

وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
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المصريون ـ متابعات

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وزير التعليم : 950 مليون جنيه تكلفة التأمين الطبي لطلاب الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكلفة امتحانات الثانوية العامة تبلغ 1.3 مليار جنيه في الميزانية، وهذه تكلفة التأمين ونقل ورق الأسئلة بالطائرات الحربية وذلك لمنع تسربها.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إضافة 600 مليون جنيه على 1.3 مليار جنيه الموجودة في الميزانية نظير إجراءات مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.
وأوضح شوقي، أن نصف مليون شخص يسهمون في التحضير لامتحانات الثانوية العامة من خلال توزيع ورق الامتحانات وتجهيز اللجان.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم توفير كيس بلاستيك على الأحذية وماسكات فوق الكمامات للمصحيين.
ولفت إلى أن كل الإجراءات التي سيتم تطبيقها على الثانوية العامة ستطبق على التعليم الفني، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع كمامات مريحة تساعد على التنفس.

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