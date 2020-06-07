هل يوجد دور ثالث لطلاب الثانوية؟.. "شوقي" يجيب

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وزير التعليم : 950 مليون جنيه تكلفة التأمين الطبي لطلاب الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الإجراءات الاحترازية ستطبق في كافة لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية التي تبلغ 56 ألف لجنة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تم رصد 33 مليون كمامة لامتحانات طلاب الثانوية العامة والتعليم الفني، فضلا عن كواشف حرارية، وحال رصد ارتفاع درجة حرارة طالب سيتم عرضه على طبيب لتحديد إن كانت حالته تستدعى النقل إلى المستشفى أم لا».
وعن احتمالية إصابة طالب داخل اللجنة قال «لا توجد إصابة لحظية في مرض كورونا، الأعراض تظهر قبلها، ولو هناك طالب تأكد من مرضه عليه ألا يذهب إلى الامتحانات من باب المسؤولية على الأقل»، مشيرا إلى أنه سيسمح للطلاب المصابين أو الذين يتواجدون في مناطق حجر صحي بدخول الدور الثاني أو تأجيل الامتحانات للعام المقبل.
ولفت إلى أن قرار إجراء امتحانات الترية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء في شكل بوكليت بالمنزل جاء لتقليل فترة تواجد الطلاب في اللجان وعدم تجمعهم خلال فترة ما بين الامتحانات.
وأكمل «لا يوجد دور ثالث، لكن سيسمح للطلاب الذين لديهم ظروف قهرية بالدخول إلى دور ثاني وحال رسوبه في مادة سيدخل دور تالي».
وعن احتمالية إصابة طالب داخل اللجنة قال «لا توجد إصابة لحظية في مرض كورونا، الأعراض تظهر قبلها، ولو هناك طالب تأكد من مرضه عليه ألا يذهب إلى الامتحانات من باب المسؤولية على الأقل»، مشيرا إلى أنه سيسمح للطلاب المصابين أو الذين يتواجدون في مناطق حجر صحي بدخول الدور الثاني أو تأجيل الامتحانات للعام المقبل.
ولفت إلى أن قرار إجراء امتحانات الترية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء في شكل بوكليت بالمنزل جاء لتقليل فترة تواجد الطلاب في اللجان وعدم تجمعهم خلال فترة ما بين الامتحانات.
وأكمل «لا يوجد دور ثالث، لكن سيسمح للطلاب الذين لديهم ظروف قهرية بالدخول إلى دور ثاني وحال رسوبه في مادة سيدخل دور تالي».

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