استشاري علم نفس تكشف: هذا ما فعله كورونا بالمجتمع

قالت الدكتورة شيرين شوقي استشاري الصحة النفسية، إن هناك حالة من الإنكار تصيب البعض في الأزمات مثل أزمة فيروس كورونا تعقبها حالة من القلق خاصة بعد تزايد أعداد المصابين، وقد تصل للاكتئاب .



وأضافت استشاري الصحة النفسية، في حوارها المذاع على قناة "TeN"، يوم الأحد، إن البعض أيضا قد يصاب بالإحباط بسبب خسائر مادية أو توقف عمل، وهؤلاء يجب أن يتم التعامل معهم بحرص وعدم متابعتهم للأخبار السيئة، إضافة إلى أن هناك البعض ممن ليس لديهم ثقة بنفسهم قد يدعون الإصابة للحصول على التعاطف أو للفت الأنظار إليهم، وهو الأمر الذي يختلف باختلاف أنماط الشخصيات.

