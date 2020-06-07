الفنانة المتهمة بنشر كورونا بين المشاهير تخرج عن صمتها

07 يونيو 2020 - 09:40 م

بعد اتهامها بالمسئولية عن إصابة عدد من الفنانين والمشاهير بفيروس كورونا خلال حفل أقامته في الجونة، نفت الفنانة ريهام حجاج، قائلة إنه لا صحة لإصابتها هي وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة بالفيروس.





وقالت ريهام عبر حسابها الشخصي على تطبيق "انستجرام": "أرجو عدم نشر الإشاعات والأكاذيب، لم أقم أي حفلات لا أنا ولا زوجي رجل الأعمال محمد حلاوة، ولم يدخل منزلنا أحد".





وأضافت: أنا وأسرتي بصحة جيدة الحمد لله، من فضلكم كفاية إشاعات".







وكانت الإعلامية بسمة وهبة هاجمت مؤخرًا إحدى الفنانات المصريات بدون ذكر اسمها، لتسببها في انتشار فيروس كورونا بين عدد من الفنانين بعد حفل غداء أقامته في منزلها بمناسبة عيد الفطر المبارك.





وقالت وهبة عبر برنامجها "كل يوم" على قناة (ON E)، إن الفنانة المذكورة "استغلت إجازة العيد في عمل عزومة كبيرة وتجمع كبير وزي ما عرفنا للأسف لا كان فيه كمامة ولا مسافات".





وأضافت ساخرة" "إزاي تبقي فنانة مشهورة وييجي العيد وما تعمليش عزومة كبيرة لأ طبعًا، وتعزمي الناس وتخليهم كلهم يعيوا ويرجعوا عالقاهرة بالكورونا".





وكان الفنان كريم قاسم، نفى ما تم تداوله عن إصابته بفيروس كورونا أثناء وجوده في الجونة بحفل أقامته ريهام حجاج للاحتفال بالمسلسل الأخير لها "لما كنا صغيرين".



