  • الأحد 07 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر08:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الازهر

الأزهر ينتفض ضد إساءة الشيعة اللبنانيين للسيدة عائشة: «مرفوض ومحرم»

صورة ملونة توثق لحظة اكتشاف «توت عنوخ آمون»

لأول مرة.. صورة ملونة توثق لحظة اكتشاف «توت عنوخ آمون»

الدولار

الدولار يفاجئ الجميع ويحقق ارتفاعًا كبيرًا

طارق شوقي

أهم 6 قرارات لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

أرشيفية

خلال أسابيع.. طرح أول علاج لكورونا على شكل جهاز استنشاق

آجي لويس وابنها

جورج فلويد يعمق آلام أم بريطانية: ابني مات مثله وهو يتوسل للشرطة

أنتوني فوشي

اتهام أمريكي جديد للصين بإخفاء المعلومات حول فيروس كورونا

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر

قطر تكشف شروط المصالحة بعد منع وزيرتها من اجتماع الرياض

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى يطلب بوقف علاج الإخوان من كورونا

البورصة

نتائج مبهرة للبورصة المصرية

أهم 6 قرارات لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

آخر الأخبار

طارق شوقي
طارق شوقي
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

رئيس البرلمان يحسم الجدل حول امتحانات الثانوية العامة

#

معلومة مهمة من "تعليم البرلمان" بشأن امتحانات الثانوية العامة

#

تعليم النواب ترفض تأجيل امتحانات الثانوية العامة

#

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، عن عدد من القرارت بشأن امتحانات الثانوية العامة.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي، إنه تم حذف المواد غير المضافة للمجموع الصف الثالث الثانوي وهما (التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء) من جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، مشيرًا إلى أنه تم استبداله بامتحان فى المنزل.

وعن الممنوعات من الدخول بامتحانات الثانوية العامة ذكرت الوزارة في بيان (الأجهزة الإلكترونية، الهاتف المحمول، الكتب، السماعات)

وقالت الوزارة إنه سوف يتم توفير 7 ملايين جوانتى للمعلمين والمقدرين لامتحانات الصف الثالث الثانوي 2020.

وجاءت أهم قرارات الوزير كما يلي:

1- امتحانات الدين والاقتصاد والتربية الوطنية "أوبن بوك" بالمنزل.
2- توفير منصة بها كل مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الثانوية.
3- توزيع كمامات على طلاب الثانوية وكشف حراري قبل دخول الامتحان.
4- من حق طالب الثانوية حضور الامتحان أو التأجيل للعام المقبل.
5- إلغاء المواد غير المضافة للمجموع من جدول الثانوية العامة.
6- 33 مليون كمامة لامتحانات الثانوية العامة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» استئناف الرحلات الدولية بالسعودية.. تعرف على الحقيقة
» بعد 30 عامًا بالسجن.. إلغاء إعدام متهم بقتل طفلة والإفراج عنه
» نتائج مبهرة للبورصة المصرية
» النيابة الكويتية تحقق مع فنان شهير في فيديو فاضح
» إصابة حاخام اليهود الأكبر في روسيا بـ"كورونا"
» احتجاجات جورج فلويد: القبض على نجل نجم هوليود بتهمة ضرب شرطي
» تسريب صادم للاعب شهير بعد ارتباط والدته بصديقه الشاب
» "شلح" مات في سوريا وسيدفن في غزة
» القبض على سارق النجم الجزائري «رياض محرز»
» إصابات كورونا في السعودية تواصل الارتفاع
» أول صور لـ"ملك نبيه" بعد العثور عليها جثة هامدة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:32 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية