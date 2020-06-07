  • الأحد 07 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر01:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور معتز عبد الفتاح

معتز عبد الفتاح: اسمعوا كلام الرئيس حتى لا يحدث ما لا نحب

ميدو ومرتضى

"ميدو" يفتح النار على مرتضى منصور

عمرو أديب

"أنا عمرو بس حالق".. رد أديب على سؤال مستشار الرئيس

الشيخ خالد الجندي

الجندي: عمر هاشم كان يقود الأمة قبل ما أمك يجلها الطلق

مشاري راشد: لهذه الأسباب.. "النور" أفضل من "الإخوان"

تدوينة مثيرة لمشاري راشد: دعوها فإنها منتنة

الاعلى للاعلام

أول رد فعل من "النهار" بعد إيقاف 5 مذيعين

حرق جمال مبارك سياسيا والمواد المسرطنة.. يوسف والي يكشف التفاصيل

حرق جمال مبارك سياسيا والمواد المسرطنة.. يوسف والي يكشف التفاصيل

لإعلامي خالد أبو بكر

إعلامي: الست دي قليلة الأدب اقبضوا عليها

صالح جمعة

مرتضى منصور للخطيب: اترك "صالح" هو مش خدام عندك

أمير سعودي يواجه وزير خارجية قطر بهذا الرد

أمير سعودي يواجه وزير خارجية قطر بهذا الرد

"ميدو" يفتح النار على مرتضى منصور

الرياضة

ميدو ومرتضى
ميدو ومرتضى
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

مرتضى منصور يفتح النار على مجلس "الخطيب"

#

مرتضى منصور يفتح النار على "الجنايني"

#

رضا عبد العال يفتح النار على نجل مرتضى منصور

#

مرتضى منصور يفتح النار على " حياة الفهد"

الزمالك

مرتضى منصور

ميدو

رحيل

صفوف

وجه أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، اللوم على تصريحات رئيس القلعة البيضاء بسبب الحديث عن مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، وسيف فاروق جعفر لاعب الزمالك.

وكتب "ميدو" عبر "تويتر":"إقحام أولاد صغيرة في الحروب واحدة من الحاجات اللي أنا مؤمن أنها بتترد!! الولاد دول مالهومش أي ذنب كل ذنبهم أنه طلع ابن النجم فلان وده بيمثل عليهم ضغوط نفسية كبيرة من الأساس".

وتابع: "مصطفى شوبير حارس مميز جدا بعيدا عن شوبير وسيف جعفر لاعب مميز جدا بعيدا عن ابوه حرام!!".

وكان رئيس الزمالك، قال في تصريحات عبر قناة النادي، إن مصطفى شوبير، يحصل على 5 ملايين جنيه في الموسم من الأهلي، بينما يحصل سيف فاروق جعفر، على 700 ألف جنيه في الموسم بعد خصم الضرائب.

وهو ما دفع الإعلامى شوبير للرد عليه عبر "فيس بوك" قائلا: إذا كان اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» سمكة قرش بطول 3 أمتار تقتل راكب أمواج
» فيديو مروع.. ضرب وركل لزوجته حتى الموت أمام طفلهما
» إصابة الفنان الشاب كريم قاسم بفيروس كورونا
» ما علاقة غزوة أحد بفيروس كورونا.. فيديو بمكة المكرمة يشرح التفاصيل
» بعد إصابتها بحروق.. بولند تشعل مواقع التواصل
» الصحة تعلن عن شروط العزل المنزلي لمصابي " كورونا"
» المركزي للتعبئة والإحصاء: 273.1 ألف قنطار صادرات القطن
» صور نادرة للملك سعود.. لعب وضحك لبناته في مجلسه
» مرتضى منصور يكشف حقيقة مفاوضات "عاشور"
» هدوء حذر يتخلله إطلاق نار في بيروت
» أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية