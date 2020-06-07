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ما علاقة غزوة أحد بفيروس كورونا.. فيديو بمكة المكرمة يشرح التفاصيل

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ما علاقة غزوة أحد بفيروس كورونا.. فيديو بمكة المكرمة يشرح التفاصيل
ما علاقة غزوة أحد بفيروس كورونا.. فيديو بمكة المكرمة يشرح التفاصيل
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عبد القادر وحيد

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من خلال فيديو توعوي ربطت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة بين غزوة أحُد وفيروس كورونا المستجد.

وقالت المدينة الطبية إن خمسين رامياً كانوا سبب هزيمة المسلمين في غزوة أحد، وإن لم تلتزم بالتعليمات ستهزمنا أنت.

وأضافت المدينة الطبية من خلال الفيديو: وضعت المنظمات الصحية إجراءات وقائية للوقاية من هذا الوباء، لنعتمد على تقيد كل منا لمواجهة هذه الجائحة للقضاء عليها.

يذكر أن أن خطأ واحد لم ينتبه له الصحابة في غزوة أحد تسبب في هزيمة الصحابة ومقتل 70 صحابيا من جملة من تواجدوا في الغزوة.

وكان السبب التسرع وترك المكان والمهمة، التي أسندت إليهم، حيث نزلوا لجمع الغنائم، والذي تسبب في انقلاب أحداث المعركة.

وقد قتل في غزوة أحد 70 صحابيا من خيار الصحابة على رأسهم، عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب، وذلك بخطأ واحد والذي عرف بغلطة الرماة الفظيعة. 

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