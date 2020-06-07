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صور نادرة للملك سعود.. لعب وضحك لبناته في مجلسه

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صور نادرة للملك سعود.. لعب وضحك لبناته في مجلسه
صور نادرة للملك سعود.. لعب وضحك لبناته في مجلسه
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بناته

صور نادرة

الملك سعود

انتشرت صور نادرة للملك سعود بن عبد العزيز مع بناته، وهن يقمن باللعب حوله، في مجلسه الخاص.

وحظيت الصور بتفاعل كبير من رواد تويتر، حيث علق أحدهم بنته تلعب أمامه وهو ملك في مجلسه العام وبعض الناس لو لعبوا عنده أبناؤهم عصب عليهم ومنعهم وقوم الدنيا وأقعدها.

وأضاف: هذا والدنا جلالة الملك سعود أبو خيرين وبعض من صفاته الحميدة التي لا يكفي لذكرها معلقة اللهم اغفر له وارحمه وأجزه عنا وعن المسلمين كل خير.

وعلق آخر: "الله على أخلاقهم فعلا كانت جميلة وربي الله يرحمه أبو خيرين صفاته حميدة والله يجمعنا فيه ومن نحبهم في الفردوس الأعلى من الجنة".





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