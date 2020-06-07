اسم أمه.. آخر ما نطق به فلويد.. "صاحب المتجر" يروي اللحظات الأخيرة

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فلويد

أبو ميالة

صاحب المتجر

اسم أمه

لا يزال كشف الكثير من المثيرات والغموض مستمرا، للحظات الأخيرة، في حياة الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي مات خنقا على يد شرطي أمريكي، وأدى إلى المزيد من الاحتجاجات الغاضبة في الولايات المتحدة.

تليفزيون النهار الجزائري كشف تصريحات مؤثرة وصادمة عن لحظات فلويد الأخيرة قبل مقتله، وذلك من خلال شهادة صاحب المتجر الذي دخل فيه قبل مقتله.

وذكر عن  محمود أبو ميالة، من أصل عربي أن جورج فلويد، دخل إلى متجر cupfoods ، مع صديق، وهو ملك لأبو ميالة، حيث حاول استخدام ورقة عشرين دولار أمريكي، وصفها الموظف بأنها مزورة.

وأضاف أبو ميالة أن الموظف قام بإبلاغ الشرطة، والتي قدمت إلى عين المكان سريعا، حيث أخذت جورج فلويد خارج المتجر ، حيث قام أحد أفراد الشرطة بوضع ركبته حول عنق جورج مدة ثمانية دقائق انتهت بوفاته بنفس المكان.

وتابع أبوميالة في تصريحاته الصحفية: إن جورج فلويد كان زبونا عاديا، ويقتني من متجري حاجياته مرتين أسبوعيا، ولم نشتكِ يوما من تصرفاته، كما أننا تسلمنا في العديد من المرات نقودا مزورة، إلا أننا لم نبلغ الشرطة يوما، والموظف تصرف بطريقة تلقائية، حيث أبلغ الشرطة.

أما عن آخر لحظات جورج فلويد، يقول أبو ميالة: إنه كان يحاول التحدث إلى الشرطي، وشرح ما حدث معه، وآخر ما نطق به هو "اسم أمه".

كما نوّه بأن مقتل جورج فلويد لا يزال يصنع الحدث في أمريكا، حيث يواصل محتجون في عدة مدن أمريكية التنفيس عن غضبهم، خاصة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا.


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