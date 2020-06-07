» محافظ مرسى مطروح: وردت لي معلومة كارثية

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الإبراشي

مرسى مطروح

الأولى

كورونا

خالد شعيب

روي اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، تفاصيل وضع شاب كمية كبيرة من الطوب على شريط السكة الحديد، بمنطقة الضبعة، قائلا :"مختل عقليًا"و تحياتي وشكري لأهالي الضبعة على حسهم الأمني العالي بمجرد أنهم شاهدوا هذا الفعل الذي يترتب عليه ضررا تحركوا بالفعل وجابوه".

وأضاف "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلا:" تواصلت مع بعض العمد والمشايخ في المنطقة وأخبرونى أنه مختل عقلياَ، أو مهزوز عقليًا، والتحريات مازالت قائمة الآن للوقوف على الحقيقة".

 وفى سياق آخر أكد محافظ مرسى مطروح، أن الكمامة أصبحت عاملا رئيسيا فى الوقاية من فيروس كورونا مشددًا على أن هناك التزام كامل من المواطن بارتداء الكمامة.

وأكد "شعيب"، أنه بمجرد ورود معلومة له أن هناك أحد السائقين يقوم بتوزيع الكمامات على الركاب، قام على الفور بجولة تفقدية على المواقف حتى تبين عدم صحة المعلومة، وتابع: "المعلومة كارثة وكان لازم أقف على حقيقتها".

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