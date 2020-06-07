إعلامي: 6 تحديات نجح فيها الرئيس.. تعرف عليها

07 يونيو 2020 - 07:44 ص

أشاد الإعلامي محمد علي خير، بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "الرئيس واجه تحديات غير مسبوقة وخطرة بعد مرور 6 سنوات على حكمه".



وأضاف "خير"، خلال تقديم برنامج "المصري أفندي"، المُذاع على قناة القاهرة والناس، أن أول هذه التحديات هي أن حدود مصر الأربعة مهددة لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية، بالإضافة إلى تهديد مياه النيل الذي لم يحدث طوال الـ7 آلاف سنة في تاريخ مصر.



وتابع: "ثالث تحدي واجه الرئيس السيسى هو تحدي الإرهاب، بينما جاء رابع تحدي هو الانهيار الاقتصادي والدولار كاد أن يصل لـ20 جنيها والاحتياطي النقدي كان ضعيفا مع أزمة كهرباء وطرق، وجاء خامس تحدي هو انهيار الدولة المصرية وتهديد الدولة".



وواصل: "سادس تحدي هو إرهاب الإعلام الدولي ويتم عد الأنفاس على السيسي في الإعلام الدولي وقاعدين له على السقطة واللقطة.

