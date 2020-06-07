"أنا عمرو بس حالق".. رد أديب على سؤال مستشار الرئيس

07 يونيو 2020 - 06:51 ص



تعرض الإعلامي عمرو أديب، لموقف طريف علي الهواء، عقب اتصاله بالدكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي.



وتساءل "عكاشة" علي مهاتفة برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" له، قائلا: "مين معايا"، ليرد "أديب"، "معاك عمرو أديب"، فقال "عكاشة": "اللي قدامي في التليفزيون حاجة تانية".



وعقب الإعلامي عمرو أديب، "أنا عمرو أديب بس جاي حالق".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى الآن.

