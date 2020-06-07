مواطن تاركا والده بمستشفي: "خلوه عندكم"

07 يونيو 2020 - 05:59 ص

روي أحمد مصطفى، أحد المواطنين، تفاصيل تعثره عن دفع فاتورة علاج والده وهو مصاب بفيروس كورونا بأحد المستشفيات الخاصة، مؤكدا أن والده كان في حالة صعبة ولم يتمكنوا من إدخاله إلى مستشفى تابعة لوزارة الصحة، فأدخلوه مستشفى خاصة.



وأضاف"مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب ، بأنهم طلبوا منهم وضع 70 ألف جنيه تحت الحساب، فلم يتمكنوا إلا وضع 50 ألف فقط، لافتا إلى أنهم فوجئوا بعد مرور 3 أيام على دخول والده المستشفى أن تكلفة العلاج وصلت إلى 61 ألف جنيه.



وتابع :"أنهم طلبوا منهم وضع 70 ألف أخرى تحت الحساب، حيث إن إجمالي فاتورة المستشفى في 7 أيام وصلت إلى 213 ألف جنيه، معقبا: "قولتلهم النهاردة خلوه عندكم، مش هقدر أدفع،هجيب منين"، لافتا إلى أنه رعاية عادية، ولم يوضع على جهاز تنفس ويقومون بمتابعته فقط.



ولفت إلى أن الفواتير التي تقدمها المستشفى على ورق أبيض، منوها بأن المستشفى قدمت بلاغ ضده لرفضه الدفع، وهو أيضا قدم ضدهم بلاغ، معلقا: "معلقا كلنا بكرة هنتحول على النيابة".

