بالفيديو: روشتة ذهبية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا‎

06 يونيو 2020 - 11:00 م

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن مفاتيح تحسين المناعة وليس زيادة المناعة لأن زيادة المناعة قد تكون مرض حيث أن المناعة العالية تعتبر مرض والمناعة المنخفضة مرض أيضًا.



وأوضح "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار مع مسئول"، مع الإعلامي محمد السرسي، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن المناعة العالية تعتبر أمراض مناعية مثل الذئبة الحمراء والروماتويد والصدفية، أو الجسم يُهاجم نفسه وينشأ عنه أمراض لزيادة المناعة وفى نفس الوقت لا تكون المناعة منخفضة؛ مما يعرض الجسم فريسة للفيروسات والميكروبات وخاصة فيروس كورونا المستجد حديث الساعة الآن.



وتابع: "بصفة عامة الراحة مهمة جدًا، وخاصة النفسية والجسدية؛ فضلًا عن وجود أنواع الأرق لدى جميع المواطنين لعدم النوم الكافي والصحي لدى كل شخص مما يعمل على تقليل المناعة بشكل كبير ويُعرض الشخص للإصابة بفيروس كورونا والمخالطين به".

