» وفاة 5 أفراد من عائلة أمريكية في تحطم طائرة

06 يونيو 2020 - 09:13 م

قال مسؤولون أمريكيون، إن خمسة أفراد من عائلة واحدة توفوا الجمعة، بعد تحطم طائرتهم الصغيرة في ريف جورجيا أثناء توجههم من فلوريدا إلى إنديانا لحضور جنازة.





وأعلن المأمور هوارد سيلز، رئيس مقاطعة بوتنام، أن العائلة كانت في طريقها من ويليستون بولاية فلوريدا إلى نيوكاسل بولاية إنديانا، في طائرة مروحية بمحرك مزدوج من نوع (Piper 31T) عندما تحطمت في "منطقة كثيفة الأشجار" على بعد حوالي ستة أميال شمال شرق إيتونتون بولاية جورجيا.





والضحايا هم: لاري راي برويت (67عاما)، من موريستون بولاية فلوريدا. شون تشارلز لامونت (41 عاما) من جينسفيل بولاية فلوريدا وزوجته جودي راي لامونت (43 عاما) وطفليهما، جايس البالغ من العمر 6 سنوات وأليس البالغة من العمر 4 سنوات.





وصرح مسؤولون لمحطة أتلانتا المحلية (WSB-TV)، أن الطائرة تعرضت للانفجار مما أدى إلى تحطمها على الأرض. وتم إخماد الحريق الناتج عن تحطم الطائرة وانتشال رفات جميع الجثث الخمسة، بحسب رئيس مقاطعة بوتنام.



