"متمنيًا صدق النوايا" السيسي يعلن عن مبادرة للأزمة الليبية

06 يونيو 2020 - 01:36 م

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة سياسية مشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا قائلا: "نتطلع لها خلال السنوات الماضية".



وأضاف"السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس البرلمان الليبي وقائد الجيش الوطني الليبي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه إذا صدقت نوايا الجميع وخلصت فإن المبادرة ستكون نواة لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية والآمنة لليبيا.



وتابع :"من دواعي الاعتزاز أن تعلن المبادرة من مصر التي هدفت كل تحركاتها المخلصة طيلة الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي".



ويزور القاهرة حاليًا كل من القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، حيث يعقد الطرفان مشاورات مع عدد من المسئولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا فضلاً عن التدخل التركي في الأراضى الليبية.

