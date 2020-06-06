مفاجأة.. "فايلر" قد يرحل عن الأهلى الصيف المقبل

06 يونيو 2020 - 11:52 ص

طالب مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب المدرب السويسرى رينيه فايلر، بالرد على تمديد عقده مع النادى لمدة موسمين بزيادة مالية قدرها 20%‏، لاسيما بعد أن تردد بقوة عن تلقى المدير الفنى عرضًا سعوديًا مغريًا لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويخشى مسؤولو القلعة الحمراء مطالبة المدير الفنى بالرحيل وعدم استكمال عقده وليس تمديد التعاقد بدعوى عدم استئناف النشاط الكروى.

كان «فايلر» قد أرجأ الرد على تمديد التعاقد إلى وقت آخر بدعوى الرجوع إلى أسرته من أجل الحصول على رأيهم، لكن أحد المسئولين بالمجلس يرى أن المدير الفنى يماطل فى تمديد عقده لأسباب غير معلومة.