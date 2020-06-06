» الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن هذا الموضوع

06 يونيو 2020 - 11:12 ص

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن خطبة الجمعة المقبلة سيتم نقلها إذاعيًا وتلفزيونيًا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بحضور عدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف، منوهًا بأن موضوع الخطبة سيكون عن "أسباب رفع البلاء".

وقدم الوزير اعتذارا للصحفيين والإعلاميين لعدم التمكن من استقبالهم عدا الفريق العمل المكلف من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بنقل شعائر صلاة الجمعة، وذلك حفاظا على الالتزام بمحدودية العدد المسموح بحضوره.

كما توجه الوزير بالدعاء قائلاً: "نسأل الله العلي العظيم أن يعجل بتفريج الكرب ورفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".