مكتشف "ميرس": كورونا سينتحر قريبا وهذه نهايته

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كورونا

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ميرس



أكد الدكتور علي محمد زكي، عالم الفيروسات ومكتشف فيروس كورونا الشرق الأوسط "ميرس"، أن الأبحاث أثبتت أن 3% من مصابي كورونا، لا تظهر عليهم أعراض، معقبًا: "الفيروس بيكون في زورهم ولا تظهر عليهم أي أعراض".

وكشف "زكي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي محمود سعد برنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، عن طريقة اختفاء فيروس كورونا، قائلاً: "أغلب الناس سيكون لديهم مناعة من الفيروس، فلن يتمكن الفيروس من إصابة أحد.

وتابع: "الفيروس لما مش هيعرف يعدي حد، هيقل عدده، ويضعف وانتقاله سيقل، فيعتبر انتحر".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى الآن.

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