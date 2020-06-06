رياح وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت متوقعة أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها اليوم، أنه من المتوقع أن يكون الطقس مائلا للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية ولطيفًا على شمال وجنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة من وجود شبورة مائية صباحية واضطراب بحركة الملاحة ورياح مثيرة للأتربة على السواحل الشمالية.

ويتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان يصاحب ذلك تيار نفاث في طبقات الجو العليا يؤدي إلى سحب رعدية فى المنطقة المدارية ، بينما يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى على شرق البحر المتوسط.

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