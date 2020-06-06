أديب لدفعة 2020 : "مفيش ولا واحد هيشتغل"

06 يونيو 2020 - 05:59 ص

صدم الإعلامي عمرو أديب، خريجي الجامعات لدفعة 2020 ،قائلا :" هناك أنباء عن دفعة 2020 على مستوى العالم لن تعمل بسبب وضع فيروس كورونا.



وناشد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"الشباب باختيار جامعات لها سوق عمل، متوقعا أنه حال استمرار معدل الإصابات بنفس الوضع قد نصل إلى 50 ألف إصابة بنهاية الشهر.



وحذر الإعلامي المواطنين من الفترة القادمة بسبب فيروس كورونا ، قائلا :" الظروف الاقتصادية حرجة، الظروف صعبة، وفروا الفلوس للأيام الجاية".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان،أمس الجمعة، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى اليوم.

