  • السبت 06 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:19 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ظهور أتباع "النبي نوبل" في احتجاجات أمريكا.. طائفة بدولة عربية

ظهور أتباع "النبي نوبل" في احتجاجات أمريكا.. طائفة بدولة عربية

داعية سعودي: قدوتنا النبي..لا يجوز الدعاء على أمريكا

داعية سعودي: قدوتنا النبي.. لا يجوز الدعاء على أمريكا

كريسيدا بوناس حبيبة الأمير هاري

حبيبة الأمير هاري تخرج عن صمتها وتفجر هذه المفاجأة

سد النهضة

"هنبدأ من جديد"..موقف إثيوبي صادم بشأن سد النهضة

عمرو أديب

أديب لدفعة 2020 : "مفيش ولا واحد هيشتغل"

حسن حسنى: أسباب أمنية وراء تقليص الانتاج السينمائى

رسالة مؤثرة لحفيد "جوكر" السينما المصرية

دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة الصلع بوفيات كورونا

دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة الصلع بوفيات كورونا

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

مرتضى منصور

مرتضى: مكنتش هعمل مداخلات الليلة بس طلعت مخصوص عشان أرد على هذا الشخص

مصطفى بكري

مصطفى بكري يضحك على "نكتة" قالها أردوغان .. فما هي؟

من خريجي الجامعات..

أديب لدفعة 2020 : "مفيش ولا واحد هيشتغل"

الحياة السياسية

عمرو أديب
عمرو أديب
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"أديب": مفيش حد هزر مع الأسد إلا وتعور

#

لهذا السبب لم تسجل فيتنام وفاة واحدة بفيروس كورونا

#

عمرو أديب: "ربك سترها معانا.. واللي هيقع هيغرق السفينة كلها"

#

"أديب" يكشف عن تغريدة مثيرة تجتاح السوشيال ميديا

حفل زفاف

عمرو أديب

ام بى سى مصر

كورونا

صدم الإعلامي عمرو أديب، خريجي الجامعات لدفعة 2020 ،قائلا :" هناك أنباء عن دفعة 2020 على مستوى العالم لن تعمل بسبب وضع فيروس كورونا.

وناشد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"الشباب باختيار جامعات لها سوق عمل، متوقعا أنه حال استمرار معدل الإصابات بنفس الوضع قد نصل إلى 50 ألف إصابة بنهاية الشهر.

وحذر الإعلامي المواطنين من الفترة القادمة بسبب فيروس كورونا ، قائلا :" الظروف الاقتصادية حرجة، الظروف صعبة، وفروا الفلوس للأيام الجاية".

 وأعلنت وزارة الصحة والسكان،أمس الجمعة، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى اليوم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هل يترك ترامب البيت الأبيض؟

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اقتحموا حفل الزفاف.. واقتادوا العروس إلى مكان مجهول
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» البرازيل تنضم للولايات المتحدة وتهدد الصحة العالمية بالانسحاب
» إعلامي: الحكاية أخر لخبطة و اللي مش ملتزم هنعرفه
» مرتضى يعلن سر إلغاء عضوية نجم الزمالك: عشان احنا نادي المباديء
» الكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة حسن حسني
» حازم إمام: هذا اللاعب أفضل من محمود الخطيب
» تصريح غير متوقع من ابنة حسن حسني على غياب الفنانين عن جنازته
» سعيد لنجم الأهلي: هترجع بعد 5 سنين تطلب السماح من الجماهير زي غيرك
» حمدي الميرغني يكشف كواليس أول مشهد أمام "الزعيم"
» شوقي غريب يكشف تأثير تأجيل الأولمبياد على المنتخب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية