اللواء سمير فرج: مصر لن تقبل بعودة داعش إلى ليبيا

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن الفترة المقبلة تشهد تحرك دولي في القضية الليبية لاحتواء الموقف بالطرق السلمية.



وأضاف «فرج» خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن أن إيطاليا وفرنسا لن يسمحوا بتدخل روسيا في ليبيا.

وأضاف «فرج» خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن أن إيطاليا وفرنسا لن يسمحوا بتدخل روسيا في ليبيا.