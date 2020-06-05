آحر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

05 يونيو 2020 - 11:20 م

أكد الدكتور محمد رضا، نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، مستقرة، موضحا أن الحالة على وضعها منذ 3 أيام لم تتقدم ولم تتأخر.



وأضاف «رضا» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، أن الفنانة رجاء الجداوى، لم تدخل فى غيبوبة، مثلما شاع على مواقع التواصل الاجتماعي، منوها أنها تدرك الناس حولها بشكل جيد، ولم تتعرض لأي انتكاسة خلال اليومين الماضيين.

