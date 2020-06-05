«الصحة» تحدد المدة التي يحتاجها المصاب للشفاء من كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان، ضوابط تعافي حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد، بمرور 10 أيام من بداية ظهور الأعراض على أن يكون آخر 3 أيام بدون ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية.

كما تشمل الضوابط التي حددتها الوزارة في المنشور الذي أرسلته إلى مديريات الشئون الصحية والمستشفيات، ثبات في صورة الأشعة وعدم وجود أي تطور، ونسبة تشبع الأكسجين في الدم لا تقل عن 92% بالتنفس الطبيعي وبدون مساعدة الأكسجين الخارجي.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، يعتبر المريض المصاب بفيروس كورونا متعافياً في الحالات التالية:

- المريض بدون أعراض: يعتبر متعافيا بعد مرور 10 أيام من تاريخ إيجابية اختبار PCR لفيروس كورونا المستجد، ولا يتم عمل اختبار PCR مرة أخرى.

- المريض ذو الأعراض الطفيفة: يعتبر متعفيا بعد مرور 10 أيام من تاريخ ظهور الأعراض بشرط عدم ظهور أي أعراض من "ارتفاع درجة الحرارة أو أعراض تنفسية" في آخر 3 أيام، ولا يتم إجراء اختبار PCR مرة أخرى.