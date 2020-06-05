بيان هام من التعليم بشأن إلغاء امتحانات الثانوية العامة

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الغاء امتحانات الثانوية

علق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، على الدعوات التي تنادي بإلغاء امتحانات الثانوية العامة وإستبدالها بإمتحان قدرات.

وقال "شوقي"، إن هذا الأمر غير مقبول تماماً، وذلك "لأنه لا يعقل أن ينتقل الطلاب الى الجامعات مباشرة دون المرور بمرحلة الأمتحان وترك الأمر للجامعات تقييم الطلاب من خلال امتحان القدرات".

وأضاف خلال بيا له اليوم، أن الطلاب وأولياء الأمور، قد رفضوا من قبل الفكره التي طرحت منذ عامين بجعل الثانوية العامة في مصر مجموعا تراكميًا، إضافة إلى قيام الجامعة بعمل امتحان قدرات لجميع الطلبة، مؤكدًا أنه إذا كان قد تم تفعيل هذه الفكرة كانت قد ألغيت امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وأضح أن القرار تم اتخاذه والامتحانات يوم 21 يونيو القادم ولا تراجع عن هذا القرار، مطالبا الطلاب بالمذاكرة والابتعاد عن الدعوات التحريضية على مواقع التواصل الإجتامعي والفيس بوك.

يذكر أن أمتحانات الثانوية العامة، من المقرر أن تبدأ 21 يونيو وتنتهي 21 يوليو.


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