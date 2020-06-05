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لجنة مكافحة كورونا: نتائج مبشرة لعلاج ببلازما الدم

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كشفت الدكتورة جيهان العسال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن أنه تم تطبيق بروتوكول البلازما على مرضى الحالات الشديدة، موضحة أنه كانت هناك نتائج مبشرة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أنه يتم أخذ بلازما الدم ممن تم تعافيهم عن طريق التبرع بالدم وإعطائها لحالات شديدة، حيث التجارب ثبت أنها نجحت.
ووجعت عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة، الدعوة للمتعافين من مرض كورونا التبرع ببلازما الدم، لافتة إلى أن التبرع عبر بنك الدم المركزى، حيث يتم الاتصال بالمتعافى للاتفاق معه وعمل اختبارات والتأكد من خلوه من فيروسات أخرى ويتم أخذ التبرع ولا تأخذ وقت وغير متعبة.

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