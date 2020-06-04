  • الجمعة 05 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:50 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيروس كورونا

أستاذ بالمعهد القومي يكشف: هذا هو تأثير كورونا على الكبد

كورونا في مصر

طبيب متعافي من كورونا يوجه كلمة هامة للمصريين

كورونا في مصر

رئيس لجنة مكافحة كورونا: لم نصل لمرحلة كارثية بعد

مصطفى بكري

مصطفى بكرى يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

مقاهي

"السياحة": إعادة فتح المطاعم والكافتيريات قريبًا

الدواء

دواء لالتهاب المفاصل يقلل وفيات كورونا إلى النصف

أرشيفية

«تويتر» يدخل في مواجهة جديدة مع «ترامب» بسبب «الكلب المسعور»

وزيرة الصحة

«الصحة»: أعداد مصابي كورونا تعاود الارتفاع ووفاة 38 حالة

محمود الخطيب

تصعيد جديد من الأهلي ضد الزمالك

تحذير من خطورة ارتداء الأطفال دون سن الثالثة للكمامة

تحذير من خطورة ارتداء الأطفال دون سن الثالثة للكمامة

رئيس لجنة مكافحة كورونا: هذا هو سر زيادة المصابين

آخر الأخبار

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

رئيس لجنة مكافحة كورونا: لم نصل لمرحلة كارثية بعد

#

وزير الإعلام: هذا هو الفيصل الوحيد لانتهاء كورونا

#

الإبراشي: هذا هو طوق النجاة الوحيد من كورونا القاتل

#

مستشار الرئيس يكشف تفاصيل استخدام البلازما لعلاج كورونا

أكد الدكتور حسام حسنى أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عدم انتهاء فترة انتشار فيروس كورونا المستجد ولا يوجد توقع لمدة الانتهاء لذلك لا بد من استمرار الحذر واللجوء للرعاية الطبية المبكرة حال الشكوك بالتعرض للإصابة بالوباء العالمي.
وأوضح الدكتور حسام حسني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرزاز من الفم وليس من خلال الهواء، قائلا: "الاولى ان مصاب كورونا يلبس ماسك طبي ثم اللي حوله يلبسوا، وكورونا ليس بالمرض المعدي اذا تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية".
وكشف الدكتور حسام حسني، عن أن الزيارات العائلية التي تمت بين المصريين خلال شهر رمضان المبارك تسببت في زيادة أعداد المصابين بكورونا، كما أشار إلى أن الأسطح الخشبية والمعدنية تساهم في نقل كورونا لذلك على الجميع تعقيمها باستمرار، مطالبا باستمرار الحياة بصورة طبيعية مع أخذ وسائل الحماية لأولادنا وتوفير شروط التباعد. 
وعن الأرقام المتوقعة خلال فترة الذروة، قال حسام حسني: "متوقعين الاعداد تظل تزيد وتقل كل شويه وهذا يحدث لان الناس بقى عندها وعي وبتروح تعمل تحاليل، والذروة هو أننا لازم نوصل لرقم معين ونفضل عليه فترة ثم ينخفض، ونتوقع أن أقصى ذروة ستكون 2500  وارتفاع درجة الحرارة لا يقضى على كورونا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابة مقدم برنامج"الحياة اليوم" بفيروس كورونا
» رئيس لجنة مكافحة كورونا: هذا هو سر زيادة المصابين
» فنانة شهيرة بعد نجاتها من الموت: «كورونا من صنع الإنسان»
» «الصحة» تكشف عن المحافظات الأقل تضررًا من كورونا
» الأردن يعلن اقتراب موعد العثور على لقاح كورونا
» القبض على ممثل بورونو شهير بعد وفاة مصور بسم الضفدع
» انهيار أسطورة هوجان.. تصريحات عنصرية وفضيحة مع زوجة أقرب أصدقائه
» "أردوغان": سننقب عن النفط في "المتوسط" قريبًا
» اعتقال أمريكي لتظاهره بدون كمامة
» إصابة الحراسات الخاصة لوزير التعليم العالي بـ"كورونا"
» حقيقة فرض عقوبات على عدم ارتداء الكمامة بالسيارات الخاصة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية