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وفاة طفلة 10 سنوات متأثرة بكورونا في كفر الشيخ

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أطفال

ضحايا

كفر الشيخ

وفاة طفلة

فيروس كورونا

رحلت عن عالمنا، طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وعزلها بالمستشفى في بلطيم.

وتقيم الطفلة في مركز البرلس، لتصبح بذلك أول طفلة تتوفى بسبب الفيروس في كفر الشيخ.

وتجدر الإشارة، إلى أن أعداد الوفيات بسبب الفيروس من أهالي محافظة كفر الشيخ، ترتفع بذلك إلى 17 حالة وفاة منذ بدء الأزمة.

وتكثف المحافظة، من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية وخاصة الخدمية منها، كإجراء احترازي لمواجهة كورونا.

وناشدت مديرية الصحة بكفر الشيخ، جميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.


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