» عروض إماراتية تطارد مهاجم الأهلي

04 يونيو 2020 - 02:26 م

دخل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودي دائرة اهتمام أكثر من نادي إماراتي تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد الوصل الإماراتي من أبرز هذه الأندية، الذي بدأ بالفعل في مخاطبة الأهلي لمعرفة شروطهم للاستغناء عن المهاجم المغربي.

وأكد وسيط الصفقة لأزارو أن اللاعب سيحصل على مليون و500 ألف دولار في الموسم الواحد حال موافقته على الانتقال للدوري الإماراتي، إلا أن أزارو ما زال متردداً خاصة أنه يملك في جعبته عدداً من العروض الأوروبية وبالتحديد من الدوري الفرنسي.