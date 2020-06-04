» تعليم النواب ترفض تأجيل امتحانات الثانوية العامة

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النواب

التعليم

الثانوية العامة

كورونا

استنكر فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الدعوات التي ظهرت مؤخرا منادية بإلغاء امتحانات الثانوية العامة والامتحانات بالسنوات النهائية بالجامعات واستبدالها بالامتحانات الإلكترونية،خوفاً من انتشار عدوى كورونا.

 وأضاف بركات في تصريحات صحفية، أنه يثق بكافة الإجراءات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم لعقد الامتحان بشكل يحقق الآمن للطلاب وعدم الإضرار بهم صحيا أو تربويا بالرغم من زيادة إصابات كورونا.

وأكد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب،حرص الدولة المصرية والوزارات المعنية على تطبيق خريطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد فى كافة القطاعات، معلنا رفضه لتأجيل الامتحانات بالثانوية العامة و السنوات النهائية بالجامعات.

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