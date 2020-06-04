» شوقي غريب: إلغاء الدوري ورطة للمنتخب

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قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن المنتخب والأهلي والزمالك سيكونون في ورطة كبيرة إذا لم يستأنف النشاط بسبب ارتباطاتهم الأفريقية.

وأضاف "غريب" في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورتس 2": لو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أقر إقامة الأجندة الدولية في شهر سبتمبر فإن اتحاد الكرة سيكون مضطرا لاستئناف الدوري.

وتابع لو الدوري الممتاز استكمل منتصف يوليو من الممكن أن ينتهي نهاية سبتمبر أو أول أكتوبر، على أن يتم لعب مباراتين كل أسبوع والأندية تحتاج إلى ما لا يقل عن شهر من أجل التدريب والاستعداد لعودة منافسات الدوري بعد التوقف لمدة أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.


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