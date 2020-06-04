» إغلاق مسجد سعودي بعد الاشتباه في إصابة الإمام بـ"كورونا"

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وكالات- الدويني فولي

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أخبار السعودية

فيروس كورونا

إصابة إمام

      
أغلقت السعودية أحد مساجد مدينة الدمام شرقي البلاد، وبدأت إجراءات التعقيم بعد الاشتباه في إصابة إمام المسجد بفيروس كورونا المستجد، في أول خطوة من نوعها بعد افتتاح المساجد أمام المصلين مطلع الأسبوع الجاري.

وحسب صحف محلية فإن إمام المسجد الواقع في حي بدر بالدمام، شعر بأعراض فيروس كورونا، وأبلغ المصلين عبر رسالة صوتية أرسلها لهم بواسطة تطبيق ”واتس أب“، بجانب إبلاغه فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، والتي أغلقت المسجد.

وقال مدير إدارة المساجد بالدمام، أحمد المهاشير، إنه تم إغلاق المسجد وإيقاف الإمام للاشتباه في إصابته بالفيروس، إضافة لإيقاف مؤذن المسجد احترازيا حتى ظهور نتيجة فحص الإمام، والبدء بتعقيم المسجد.

وبين المهاشير في تصريحات صحفية، أن المسجد سيفتح أبوابه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تعقيمه والتواصل مع وزارة الصحة للتقصي الوبائي، مبينا أن أي مسجد سيرصد به حالة اشتباه من منسوبيه أو من المصلين سيتم العمل وفقا لهذه الإجراءات الاحترازية ذاتها.

وأبدى سكان في مدينة الدمام، مخاوفهم من أنباء إصابة الإمام، والتي قد تصل تداعياتها إلى فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية في الحي الذي يقع فيه المسجد، بما في ذلك احتمال إغلاق الحي ومنع الدخول والخروج منه.

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