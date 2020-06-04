» برشلونة يكشف حقيقه إصابة "ميسى"

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ميسي

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اصابة

دوري

نجم

نفى نادي برشلونة الإسباني، ما تردد عن تعرض نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة عضلية في تدريبات الفريق.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، أكدت خلال الساعات الماضية، أن ميسي عانى من إصابة عضلية خلال التدريبات، وقد يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بالدوري و المقرر لها 13 يونيو الجاري.

وقال مصدر بنادي برشلونة في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، "إن ميسي شارك في تدريبات برشلونة بشكل طبيعي، ولم يشتك من أي إصابة وجاهز لمواجهة ريال مايوركا".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.


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