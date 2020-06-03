طبيب روسي عن الدواء المعتمد لكورنا: يساهم في سرعة الشفاء

03 يونيو 2020 - 09:59 م

قال الدكتور أنس مهيدات، أخصائي الغدد الصماء والسكري من موسكو، إن الوضع في روسيا وضع خاص، وعدد المصابين قارب نصف مليون مصاب وأكثر من نصف المصابين متواجدين في مدينة موسكو وحدها.

وأضاف "مهيدات"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن كثرة مصابي فيروس كورونا مع قلة عدد الوفيات ناتج عن كثرة عدد الفحوصات التي يتم إجراءها، وهذا لا يعني أن المصابين في حالة خطرة، مشددًا على أن 60% من مصابي كورونا بروسيا ليس لديهم أي أعراض للإصابة.

وتابع، أن جميع الدول الآن بصدد البحث عن انتاج دواء ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى ان الدواء المعتمد الذي أعلنت روسيا عن طرحه والذي أعلن عنه رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، الهيئة الداعمة ماليا للدواء هو مضاد للفيروس وليس لقاح، منوهًا بأن هذا الدواء ليس له تجارب سريرية واضحة لمصابين بكورونا في حالة شديدة الخطورة حتى الآن، ولكن هذا الدواء يساهم في تسريع العلاج من فيروس كورونا ليصبح خلال 4 أيام بدلًا من 10 أيام.

