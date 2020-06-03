فتاة تطلب من شرطية الظهور في مقاطع خليعة

03 يونيو 2020 - 09:55 م

سقطت فتاة مراهقة في قبضة الشرطة بمدينة "فوكوكا" اليابانية، بعد أن طلبت من امرأة (شرطية سرية) الانضمام إليها في صناعة مقاطع فيديو خليعة.

وسألت الفتاة (17 عامًا)، المرأة عما إذا كانت تريد إنتاج مقاطع فيديو لكسب الدخل، خلال جائحة فيروس كورونا، لكن اتضح أنها كانت شرطية سرية.

وقالت الفتاة بعد القبض عليها: "هناك نساء يفتقرن إلى المال في الوقت الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا. لذا كنت أظن أنني سأقدم لها خدمة وأعرض عليها العمل في صناعة مقاطع الفيديو الخاصة بالبالغين".

وكان الفتاة التي لم يكشف عنا اسمها بسبب صغر سنها تعمل في شركة تبحث عن مشتغلين للانضمام في صناعة مقاطع الفيديو الخليعة.

ومن غير المعروف نوع الإجراء التي ستواجهه الفتاة، بحسب صحيفة "ديلي ستار".

ووفقًا لتقارير في الصين، فإنه يبدو هناك اتجاه قريب للسماح لبائعات الهوى بالعودة قريبًا مع تخفيف إجراءات الإغلاق. وارتبط ذلك بارتفاع معدل البطالة بسبب الآثار المدمرة لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد.

