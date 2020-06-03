بعد "اللهم لا شماتة"..علاء مبارك يُذكّر بـ"الأوكار القذرة"

03 يونيو 2020 - 07:33 م

واصل علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، مهاجمة النظام الأمريكي مستغلًا واقعة مقتل جورج فلويد على يد رجال الشرطة.

واستعاد "مبارك" تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة، التي هاجم فيها الأفارقة بعنصرية ووصفها بـ"الأوكار القذرة"، قبل أن يعود ويعتذر بعد غضب الاتحاد الإفريقي.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه على "تويتر" :" كشف مقتل جورج فلويد صورة للداخل الامريكى ليؤكد تفاقم وتصاعد ممارسات يد التمييز العنصرى وهذا يذكرنا بوصف ترامب للأفارقة وهايتي (بالاوكار القذرة) فاعلن الاتحاد الافريقي وهايتى رفضهم لهذه التصريحات المشينة والعنصرية والتى تتنافي مع السلوكيات فاجبروا امريكا على الأعتذار وتاكيد احترامهم".

وكان علاء مبارك علق على فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول عبر حسابه على موقع "تويتر" :"سبحان الله قالوا من السجن الى القبر فقدر الله وما شاء فعل،قالوا سحب النياشين قدر الله وما شاء فعل،جنازة وعزاء ضخم قبل انتشار كورونا والغلق بايام قليلة قدر الله وما شاء فعل".

وأضاف علاء مبارك :" أوباما اترك now مظاهرات وحرائق وقتل واطفاء انوار البيت الابيض قدر الله وما شاء فعل،سبحان الله ولا شماته".

وكانت الاحتجاجات الواسعة قد بدأت في الولايات المتحدة يوم 25 مايو في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، حيث توفي الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، البالغ من العمر 46 عاما، في أعقاب اعتقال خشن وعنيف من قبل الشرطة.

واعتُبرت الجريمة "عنصرية" وهو ما جعل التظاهرات تنطلق في معظم المدن والتي صاحبتها أعمال عنف ونهب وسرقة، وصلت إلى حد التظاهر أمام البيت الأبيض وسط إجراءات أمنية مشددة.