  • الأربعاء 03 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة

حادث مأساوي.. تقتل طفليها ووالدتها وتنتحر بإطلاق النار على نفسها

الدكتورة هالة زايد

المحافظات الأقل والأكثر إصابة بكوورنا فى مصر

حسام عاشور يكشف حقيقة هروب "معلول"

الأهلي يصدم حسام عاشور بقرارات جديدة

رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي ترد على أنباء وفاة والدتها: ادعو لها

الخطيب ومرتضى

شوبير: مجلس الأمن سيفشل في الصلح بين الخطيب ومرتضى

بالفيديو.. روجينا تفقد وعيها بسبب هانى رمزى

بعد حياة الفهد.. "روجينا" ترد على أزمة الإساءة للكويت

وزيرة الصحة

الصحة تشرح طريقة وشروط العزل المنزلي لمصابي"كورونا"

السعودية- كورونا

السعودية تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليوم

تطورات جديدة.. أشرف زكي: ادعوا لرجاء الجداوي

تطورات جديدة.. أشرف زكي: ادعوا لرجاء الجداوي

العراق

أول دولة عربية تعلن إلغاء دوري كرة القدم

أمريكا.. وزير الدفاع يرفض فض الاحتجاجات

عرب وعالم

إسبر
إسبر
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

وزير الدفاع الكويتي يتوعد فجر السعيد..شاهد الخناقة على"تويتر"

#

أمريكا تعاقب وزير الداخلية الإيراني

#

وزير الدفاع: نقدم كل الدعم لمجابهة "كورونا"

#

بالفيديو.. وزير الدفاع يتفقد اصطفاف الصاعقة

ذكر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أنه لا يدعم إشراك القوات العسكرية في التعامل مع موجة الاحتجاجات التي تعم الولايات المتحدة بعد مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد.

وقال إسبر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إنه لا يدعم تطبيق "قانون الانتفاضة" الذي تم تبنيه عام 1807 ويسمح للرئيس الأمريكي بنشر قوات عسكرية داخل البلاد لإخماد أعمال الشغب والاضطرابات، معتبرا أن إشراك الجيش يمثل خيارا أخيرا.

وأشار إسبر مع ذلك إلى أنه من الصعب جدا إبقاء القوات العسكرية بعيدة عن السياسة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وتعليقا على الاحتجاجات أمام البيت الأبيض مساء 1 يونيو، نفى وزير الدفاع الأمريكي استخدام عناصر الحرس الوطني قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين في ساحة لافوييت.

وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل فلويد جراء عملية القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس يوم 25 مايو.

وأشركت سلطات 29 ولاية أمريكية نحو 20 ألف عنصر في الحرس الوطني، إلا أن رئيس البلاد، دونالد ترامب، هدد باستخدام "القوة العسكرية غير المحدودة" للتعامل مع الاضطرابات حال فشل الحكام المحليين في تنفيذ هذه المهمة. 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالفيديو.. انفجار دراجة نارية بسبب المواد المطهرة
» قطر: حالتي وفاة و1900 مصاب جديد آخر 24 ساعة
» موعد جديد لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
» سجن 37 عاما بالخطأ.. مرشح لفوزه بهذا اللقب
» ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات جديدة عن صحتها
» رغم تزايد إصابات كورونا.. إسرائيل تقرر فتح المدارس
» أول تعليق من خامنئي على المظاهرات الأمريكية
» سرقة ..نهب ..ومشاهد كوميدية في مظاهرات أمريكا
» تطورات الحالة الصحية لـ المدير الفنى لـ"الجبلاية"
» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
» 3 رحلات استثنائية لإجلاء المصريين العالقين في بيروت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:00 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية