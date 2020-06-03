احذر.. الحجامة خطر في هذه الحالة

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الحجامة

الأعشاب

الطب البديل

عندما تشتد الآلام بالجسم ويجد الشخص أن العلاج بالأدوية لا يحقق له النتيجة المرجوة يضطر إلي استخدام الطب البديل سواء كان بالأعشاب الطبيعية  أو الوصفات الشعبية و أحيانا يلجأ البعض إلي استخدام الحجامة.

وحذرت العديد من المراكز الطبية من استخدام الحجامة كطب بديل في المنزل وعلي أيدي غير متخصصين لأنه قد يسبب الكثير من الأضرار.

فبناء علي نصائحهم يجب أن تتم الحجامة في بيئة صحية مناسبة ومجهزة بالتجهيزات الضرورية لتجنب حدوث مضاعفات صحية، لذلك علي من يمارسها أن يكون لديه رخصة لمزاولتها ومنشأة خاصة لتنفيذها .


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