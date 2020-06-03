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بمطار مرسى علم..

وصول رحلة استثنائية تقل 165من العائدين من الكويت

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مطار مرسى علم
مطار مرسى علم
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حسن حمدان

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الكويت

مرسي علم

العائدين

استقبل مطار مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر مساء أمس الثلاثاء  رحلة استثنائية لمصر للطيران  تقل 165 من العائدين المصريين من الكويت، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية  عبد الفتاح السيسي  وتوجيهات الحكومة المصرية بتيسير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والطيران.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إنه تم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي المخصص هناك بأحد الفنادق لعزل المصريين العائدين  وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

                              

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