  • الأربعاء 03 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:45 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق

وفاة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق

أستذا جامعي ألف كتابا عن غسيل الأموال

طباخ السم.. ألف كتابا عن غسيل الأموال "هذا ما حدث"

كويتيات على منصة القضاء

رسميا .. كويتيات على منصة القضاء في هذا الموعد

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الاعلامي مصطفي بكري

بكري يشكر أميرة كويتية لردها على ريم الشمري: العيب في البغل والحاقدة

الدكتور حسام بدراوي

بدراوي يتهكم على عمرو بن العاص و معاوية بن أبي سفيان

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان: هذا الرئيس أكبر دكتاتور في الشرق الأوسط

رجاء الجداوي

مصادر داخل مستشفى العزل تفجر مفاجأة محزنة عن رجاء الجداوي

ترامب

ترامب يأمر بنزول الجيش بعد تدهور الأوضاع في واشنطن

فريق الأهلي

بعد إعلان رحيله من الفريق .. إصابة زوجة وبنات نجم الأهلي بـ كورونا

رسميا .. كويتيات على منصة القضاء في هذا الموعد

الحياة السياسية

كويتيات على منصة القضاء
كويتيات على منصة القضاء
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

حدث نادر بالسعودية.. في هذا الموعد

#

علماء: هذا الأمر يقضي على كورونا في 4 ساعات

#

ترامب يحشد الجيش لتوزيع علاج كورونا في هذا الموعد

#

أمريكا تنتظر الأسوأ لكورونا في هذا الموعد

الكويت

القضاء

المرأة

تعيين

أقدمت الكويت على خطوة جدية في المجال القضائي، حيث سيتم تعيين قاضيات بقرار رسمي، والذي سيتم تنفيذه بعد شهرين من الآن.

وبحسب ما نقلته القبس الكويتية فإنه تحدد تاريخ تحقيق حلم المرأة الكويتية باعتلاء منصة القضاء، وسيكون بقرار رسمي بعد شهرين.

 ونقلت عن مصدر لها أن النيابة أكدت في اجتماعها مع المجلس الأعلى للقضاء، وجود 40 وكيل نيابة في طريق التعيين قضاةً، ومن بينهم 3 إناث.

وأضاف المصدر أن قرار التعيين سيوقع رسمياً في أغسطس المقبل، مشيراً إلى أنه قد يكون بداية مباشرة القاضيات لمهام عملهن على سدنة العدالة والمشاركة في إصدار الأحكام، بداية العام المقبل.

ونوّه المصدر أنه يوجد  رضا تام وافتخار من قبل النيابة العامة لأداء المرأة في عملها، حيث تم إشراكهن في التحقيق بجميع أنواع القضايا الجنائية، بالإضافة إلى إشراكهن في مؤتمرات دولية عالمية، وكان لهن دور بارز في  ذلك المجال.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نكتة مرتضى منصور عن قرار الأهلي تشعل فيس بوك
» ناشط إماراتي يكشف مفاجأة غريبة عن قطر
» رسالة مفاجئة من عصام الحضري لنجم الأهلي بعد إصابته زوجته بـ كورونا
» الكشف عن الحالة الصحية لنجم الأهلي بعد إصابة كافة أسرته بـ كورونا
» 3 مجموعات تحرك الفوضى في الولايات المتحدة
» الصحة: 30 شخصا متعافيا بكورونا تبرعوا ببلازما الدم‎
» مصابو كورونا يفارقون الحياة سريعا بعدن اليمنية
» كندا: نتابع برعب ما يحدث في الولايات المتحدة
» إيران: فيروس كورونا خارج السيطرة حالياً
» بيان مشترك لمصر والإمارات بشأن ليبيا
» إسبانيا تزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية