رسميا .. كويتيات على منصة القضاء في هذا الموعد

03 يونيو 2020 - 09:30 ص

أقدمت الكويت على خطوة جدية في المجال القضائي، حيث سيتم تعيين قاضيات بقرار رسمي، والذي سيتم تنفيذه بعد شهرين من الآن.

وبحسب ما نقلته القبس الكويتية فإنه تحدد تاريخ تحقيق حلم المرأة الكويتية باعتلاء منصة القضاء، وسيكون بقرار رسمي بعد شهرين.

ونقلت عن مصدر لها أن النيابة أكدت في اجتماعها مع المجلس الأعلى للقضاء، وجود 40 وكيل نيابة في طريق التعيين قضاةً، ومن بينهم 3 إناث.

وأضاف المصدر أن قرار التعيين سيوقع رسمياً في أغسطس المقبل، مشيراً إلى أنه قد يكون بداية مباشرة القاضيات لمهام عملهن على سدنة العدالة والمشاركة في إصدار الأحكام، بداية العام المقبل.

ونوّه المصدر أنه يوجد رضا تام وافتخار من قبل النيابة العامة لأداء المرأة في عملها، حيث تم إشراكهن في التحقيق بجميع أنواع القضايا الجنائية، بالإضافة إلى إشراكهن في مؤتمرات دولية عالمية، وكان لهن دور بارز في ذلك المجال.