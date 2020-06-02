» كورونا يجتاح برشلونة

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سجل نادي برشلونة الإسباني عدة إصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث تعود أغلبها إلى لاعبين، بحسب ما كشفت عنه إذاعة RAC1 الكتالونية.

وأعلنت الإذاعة عن إصابة 7 أشخاص في النادي كما تبين ذلك من خلال الاختبارات الأولية التي خضع لها الفريق تحضيرا لاستئناف التدريبات.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية نقلا عن الإذاعة الكتالونية أن الفحوص الأولية أظهرت إصابة 5 لاعبين من برشلونة بفيروس "كوفيد-19"، بالإضافة إلى اثنين من الكادر التدريبي، لكن جميعهم لم تظهر عليهم أعراض المرض.

ولم تكشف الصحيفة عن أسماء اللاعبين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في الاختبارات الأولية، كما قرر برشلونة ورابطة الليغا التكتم على الخبر، وفقا لما ادعته الإذاعة الكتالونية.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين الخمسة يحملون الأجسام المضادة للفيروس، مما يعني أنهم كانوا مصابين رغم عدم ظهور الأعراض عليهم، وهم الآن مستعدون بشكل كامل لاستئناف التدريبات

وعاد الفريق الكتالوني بشكل كامل للتدريبات الجماعية، أمس الاثنين، استعدادا لاستئناف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، بعد خوضه فترة من التدريبات الفردية.

ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفا على مايوركا في الـ13 من يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة الـ28 من "الليجا".

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