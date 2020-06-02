بعد ساعات من وفاة على عبدالرحيم.. الموت يفجع محمد نور

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وفاة

الموت

محمد نور

علي عبدالرحيم

بعد ساعات من إعلان وفاة الفنان علي عبدالرحيم، فجع الموت الفنان ?محمد نور?، بوفاة والده نور الحفناوي.

 ونشر "نور" صورة له رفقة والده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب عليها :"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي أبويا الحاج نور الحفناوي اسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة إنا لله وإنا إليه راجعون، ان شاء الله انا هكون في المستشفى في التجمع الخامس الساعه 12 الظهر الي يحب يجي ونطلع على الدفنه ورا بعض ربنا يرحمه رحمه واسعه".

الجدير ذكره ان محمد نور غنّى ولحّن مؤخرا شارة فيلم "ورقة جمعية"، بعنوان "أمي"، من كتابة أحمد علا.

وكان توفى اليوم الفنان علي عبدالرحيم عن عمر 59 عامًا، إثر إصابته بارتفاع في ضغط الدم.


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