"ماس وذهب أبيض".. ياسمين صبري تظهر بساعة يد ثمنها مبلغ خيالي

02 يونيو 2020 - 09:37 م

أثارت الفنانة ياسمين صبري?، موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بساعة يد ثمنها مبلغ خيالي.

ونشرت ياسمين صبري، صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "تويتر"، أثناء قيادتها السيارة وظهرت بساعة يد غالية الثمن.

وباعتبار أن ياسمين صبري محل اهتمام الجمهور الذي يبحث عن كل ما يخص الفنانة، لم يفوت البحث عن سعر الساعة التي ترتديها، يتبيّن لهم أنها ساعة باهظة الثمن يصل سعرها إلى 29 ألفاً و400 دولاراً، فهي مصنوعة من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ، أما الساعة نفسها فهي مرصعة بالماس والذهب الأبيض.

يشار إلى أن صبري كانت شاركت خلال الموسم الرمضاني الفائت في بطولة مسلسل "فرصة تانية"، مع الفنان أحمد مجدي.

