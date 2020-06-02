شركة جوجل تطرح أندرويد 11 عن طريق الخطأ

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عن طريق الخطأ

شركة جوجل

أندرويد 11

طرحت شركة جوجل Google ، تحديث آخر نظام تشغيل لهواتف أندرويد  Android 11 Beta   على بعض الهواتف عن طريق الخطأ، بعدما أعلنت رسميا أنها قد أجلت ميعاد إصداره لأجل غير مسمى.

وبحسب موقع  GSMArena فإن بعض هواتف Pixel 4 من شركة جوجل قد حصلت على تحديث Android 11 Beta ولكن يبدو أنها عن طريق الخطأ، حيث فوجئ عدد من المستخدمين بوجود عدد من الخصائص على هواتفهم من التحديث.

ومن غير المعروف أن شركة جوجل قد قامت بإصداره فعلا على هذه الهواتف عن طريق برامج رسمية، أم أنها تقوم بإصدار تجريبى بعدما قامت بتأجيل إصدار التحديث.


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