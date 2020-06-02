» أول رد من "تركي" على إلغاء رئاسته من الأهلي

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تركي آل شيخ
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محمود الخطيب

تركي آل شيخ

بيان الاهلى

علق المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابت محمود الخطيب رئيس النادي بإلغاء رئاسته الفخرية من النادي.

وقال آل شيخ، عبر موقع صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «أخيراً الاستقالة أتقبلت ... والكورة الان في ملعب معالي وزير الرياضة ل أرجاع كل شيء ويانحلة لاتقرصيني ولا عاوز عسلك ... ياليت كانو كاتبين كل حاجه بالاسماء».

الجدير بالذكر، أن النادي الأهلي، قرر إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي.

كما تقرر مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.

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