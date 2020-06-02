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وفاة علي عبدالرحيم صاحب شخصية «سامبو» في شمس الزناتي

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الفنان علي عبدالرحيم
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نقابة المهن التمثيلية

وفاة الفنان

الفنان علي عبدالرحيم

غيب الموت، الفنان علي عبدالرحيم (1961 - 2020)، الذي اشتهر خصوصًا بأداء شخصية "سامبو" في فيلم "شمس الزناتي" للنجم عادل إمام. 


والفنان الراحل من مواليد 1961، وبدأ نشاطه الفني في عام 1985 ومن أبرز أعماله السينمائية: "شمس الزناتي" و"العشق والدم".


كما شارك في العديد من المسلسلات مثل: "الراية البيضاء"، "ليالي الحلمية"، "ضمير ابلة حكمت"، "أوبرا عايدة"، "أم كلثوم"، "حدائق الشيطان"، و"فرقة ناجي عطالله" وغيرها.


ونعاه العديد من الفنانين، منهم الفنان محمود البزاوي، الذي كتب عبر حسابه على موقع "تويتر": البقاء لله في وفاة صديقي و دفعتي الفنان علي عبد الرحيم .. مع السلامة يا سامبو يا جميل ♥?".

وقال عضو نقابة الممثلين، هزوز عادل عبر تدوينة كتبها عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: «تنعى نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان الكبير/ علي عبد الرحيم».

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