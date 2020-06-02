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فنادق جديدة تتسلم شهادة صحية معتمدة.. تعرف عليها

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شهادة سلامة صحية
شهادة سلامة صحية
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متابعات- أمينة عبد العال

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السياحة

فنادق

جنوب سيناء

بعد استئناف أعمال لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، للتفتيش علي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة،  أسفرت عمليات الفحص أمس عن تسليم الشهادة إلي  7 فنادق بثلاثة محافظات هي جنوب سيناء والقاهرة ودمياط، وذلك بعد التأكد من استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة واقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأشار  عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية في تصريحات صحفية إلي تزايد أعداد الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية، حتى وصلت حتى الآن إلي 85 فندقا، لافتا ألي أن لجان الفحص، أقرت باستيفاء 4 فنادق في محافظة جنوب سيناء وهي فندق موسي كوست، ومون بيتش ريزورت برأس سدر، ومنتجع جراند روتانا، وفندق تروبيتل نعمة باي بشرم الشيخ، وفندق واحد بمحافظة دمياط هو فندق شتايجنبرجر  اللسان برأس البر ، وفندقين بمحافظة القاهرة هما فندقي القاهرة دوست تاني ليكفيو، و ذا ويستن كايرو جولف آند سبا قطامية ديونز بالقاهرة الجديدة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.


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