حفل غنائي بمستشفى العزل بالشرقية.. شاهد التفاصيل

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صورة من الحفل
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إكسترا نيوز

الشرقية

حفل

كورونا

عرضت الإعلامية أسماء مصطفى، مقطع فيديو يرصد إقامة حفل غنائي بمستشفى العزل بالشرقية لرفع الروح المعنوية للفرق الطبية من أطباء وممرضين.

وعقبت الإعلامية، خلال برنامجها "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، علي الفيديو، قائلة: "هذه الحفلة تعد دعما لخط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا، وهم الأطباء.

وأشارت، إلى أن الحفل من تنظيم إدارة الشئون الصحية بالزقازيق، معلقة: "لازم نقول لأطبائنا إننا معاكم لحظة بلحظة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.

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